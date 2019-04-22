​Азербайджан экспортировал 506 млн тонн нефти на мировой рынок

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С начала разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (с 1997 года) по 1 апреля этого года было добыто 481 млн тонн нефти, из которых 279 млн тонн пришлось на прибыльную нефть.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде: "Объемы прибыльной нефти в дальнейшем будут расти".

Он отметил, что по состоянию на 1 апреля на мировой рынок было экспортировано 506 млн тонн нефти, из них 383 млн тонн по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).