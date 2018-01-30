Азербайджан добывает 108 тыс. тонн нефти в сутки 

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане добывается примерно 108 тыс. тонн нефти и 82 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источники в правительстве.

Добыча осуществляется на морских и сухопутных месторождениях, а также на разрабатываемых совместно с иностранными компаниями месторождениях "Шахдениз", "Азери-Чираг-Гюнешли", "Умид" и пр.

В 2017 году в стране добыто 38,7 млн. тонн нефти и 28,6 млрд. кубометров природного газа.