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    Азербайджан добывает 108 тыс. тонн нефти в сутки 

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане добывается примерно 108 тыс. тонн нефти и 82 млн кубометров газа в сутки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на источники в правительстве.

    Добыча осуществляется на морских и сухопутных месторождениях, а также на разрабатываемых совместно с иностранными компаниями месторождениях "Шахдениз", "Азери-Чираг-Гюнешли", "Умид" и пр.

    В 2017 году в стране добыто 38,7 млн. тонн нефти и 28,6 млрд. кубометров природного газа.

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