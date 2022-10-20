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Азербайджан диверсифицирует энергоснабжение Европы с помощью "зеленой энергии"

Азербайджан диверсифицирует энергоснабжение Европы с помощью "зеленой энергии" У Азербайджана большие перспективы диверсифицировать энергоснабжение Европы с помощью "зеленой энергии".
Энергетика
20 октября 2022 г. 13:43
Азербайджан диверсифицирует энергоснабжение Европы с помощью зеленой энергии

У Азербайджана большие перспективы диверсифицировать энергоснабжение Европы с помощью "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова по случаю 20 октября - Дня энергетика.

По его словам, одним из перспективных и поддерживаемых Европейским Союзом проектов в направлении экспорта в Европу является проект прокладки подводного электрокабеля Грузия - Румыния протяженностью 1 195 км и мощностью 1 000 МВт.

Министр отметил, что в настоящее время обсуждается создание четырехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией: ""Зеленый коридор" позволит диверсифицировать рынок электроэнергии Азербайджана, расширить роль поставщика, усилить интеграцию Каспийского моря с Черным морем и Европой".

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