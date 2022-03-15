Азербайджан будет производить 3 млрд кВт/ч энергии в год за счет возобновляемых источников

С запуском Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) мы предотвратим выбросы 200 тысяч тонн углекислого газа в год и сэкономим большие объемы природного газа.

С запуском Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) мы предотвратим выбросы 200 тысяч тонн углекислого газа в год и сэкономим большие объемы природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шхбазов.

По его словам, благодаря новой станции годовой объем производства электроэнергии в Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии достигнет 3 млрд кВт/ч.

“Сегодня мы подписали несколько меморандумов с компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, и эти документы соответствуют нашей стратегии “зеленой экономики”. Мы также хотим реализовать пилотный проект по использованию солнечных панелей на крышах в Гарадагском районе Баку. А в будущем будем рассматривать вопрос реализации проекта в Карабахе”, - добавил министр.