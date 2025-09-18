Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджанская нефть продолжает дорожать

    Энергетика
    • 18 сентября, 2025
    • 09:42
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,08 или 0,11% - до $70,76.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,31.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,08 или 0,11% - до $69,23 за баррель. 

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%. 

    мировые рынки Azeri Light подорожание
    Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir
    Price of Azerbaijani oil keeps ramping up

