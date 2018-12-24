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    Эксперт: Автозаправочные станции SOCAR - одни из самых популярных в Украине

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Автозаправочные станции (АЗС) Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - одни из самых популярных в Украине. Об этом Report сказал директор украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

    Как отметил С. Куюн, у SOCAR около 70 автозаправочных станций (АЗС), однако компания принесла с собой новый уровень сервиса и подходов к автозаправочному сервису.

    Сергей Куюн также подчеркнул, что запуск турецкого НПЗ STAR может стать импульсом для увеличения поставок по морю в Украину от трейдеров SOCAR. 

    "Мы ждем следующего года, потому что в контексте запуска турецкого НПЗ STAR мы не исключаем, что это может быть неким импульсом для увеличения поставок по морю в Украину от трейдеров SOCAR", - сказал эксперт.

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