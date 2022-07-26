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Австрия с 1 августа начнет заполнять ПХГ "Хайдах"

Австрия с 1 августа начнет заполнять ПХГ "Хайдах" Австрия с 1 августа будет заполнять подземное газовое хранилище (ПХГ) "Хайдах", в котором ранее участвовал "Газпром".
Энергетика
26 июля 2022 г. 15:56
Австрия с 1 августа начнет заполнять ПХГ Хайдах

Австрия с 1 августа будет заполнять подземное газовое хранилище (ПХГ) "Хайдах", в котором ранее участвовал "Газпром".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета Kronen Zeitung со ссылкой на министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий.

В качестве ответственного технического оператора выступит австрийская компания RAG Austria AG.

Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер ранее заявляла, что газохранилище, которое находится в федеральной земле Зальцбург, является одним из самых современных в Европе, и нельзя допустить, чтобы оно "систематически не заполнялось".

Гевесслер также отметила, что ПХГ будет подключено к газовой инфраструктуре страны.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газохранилище с долевым участием "Газпрома" в Хайдахе до сих пор не заполнено и будет передано другим операторам в соответствии с принципом "используй или потеряй".

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