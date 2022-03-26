Австрия предлагает подписать с Азербайджаном долгосрочный газовый контракт

Подписание новых долгосрочных контрактов по поставкам природного газа с Азербайджаном, Алжиром или Норвегией приведут к снижению мировых цен на газ.

Подписание новых долгосрочных контрактов по поставкам природного газа с Азербайджаном, Алжиром или Норвегией приведут к снижению мировых цен на газ.

Как передает Report со ссылкой на австрийские СМИ, об этом сказал глава австрийского энергетического регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич.

"Как долго сможет продержаться Австрия, где в хранилищах природного газа осталось всего 12%, если Россия в одночасье перережет линии? Уровень заполнения примерно соответствует времени года", — сказал В. Урбанчич, подчеркнув, что в случае проблем с поставками российского газа есть другие варианты.

Как пояснил глава E-Control, в настоящее время цель должна заключаться в заполнении резервуаров для хранения газа, чтобы топлива хватило на следующую зиму.

"В Австрии газ используется для обогрева одного миллиона домохозяйств, а также для электроснабжения. Основная цель, конечно, состоит в том, чтобы поддерживать работу источника питания, в противном случае возможны перебои с электричеством".

Он сетует на неспособность Австрии [80% потребляемого в Австрии газа приходится на российское топливо] уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива и российского газа: "Теперь это должно быть целью как на европейском, так и национальном уровне".

Отмечается, что цены на энергоносители резко выросли после того, как разразился конфликт в Украине, и есть опасения, что поэтапный отказ от газа в России приведет к еще большему росту цен.

По словам В. Урбанчича, теперь могут быть подписаны новые долгосрочные контракты с другими поставщиками газа, такими как Алжир, Азербайджан или Норвегия: "Тогда я уверен, что ценовая ситуация нормализуется и цены на газ упадут".

Он считает правильным решение Нацсовета о создании так называемых "стратегических резервов" газа: "Это резерв, равный месячному потреблению. В случае кризиса может быть использован".

Германия поставила цель в течение двух лет стать полностью независимой от российского газа. Глава E-Control считает это нереальным в случае Австрии. Однако он отмечает, что возобновляемые источники энергии уже обеспечивают 80% электроэнергии: "100% должны быть достигнуты к 2030 году".

Напомним, что в пятницу страны Европейского Союза договорились совместно покупать и хранить газ, водород и сжиженный природный газ, чтобы решить задачу снижения энергетической зависимости от России и защитить европейцев от стремительного роста цен на энергоносители. Однако они не стали устанавливать потолок цен на энергоносители.

К коллективным закупкам газа могут присоединиться Украина, Грузия и Молдова, а также страны западных Балкан.

Хранилища могут быть разделены, чтобы все страны ЕС были готовы к следующей зиме. Лидеры также одобрили предложение Европейской комиссии, исполнительного органа блока, заполнить 80% своих подземных хранилищ к ноябрю и 90% к 2023 году, что потребует массовых закупок в ближайшие месяцы. По словам представителей комиссии, это будет большой скачок по сравнению с текущим уровнем хранения, который сейчас составляет около 25%.

Отметим, что в настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP), европейской части Южного газового коридора, по которому газ из Азербайджана поступает на Юг Европы, составляет 10 млрд кубометров газа в год.

Консорциум Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) рассматривает 3 сценария расширения пропускной способности TAP: ограниченное - до 14,4 млрд кубометров, частичное - до 17,1 млрд кубометров и полное - до 20 млрд кубометров в год.

Изначально в проект ТАР закладывалась возможность удвоения пропускной мощности и на данный момент консорциум TAP выясняет востребованность дополнительных мощностей газопровода. Тестирование рынка - регулируемый процесс, посредством которого грузоотправители могут получить доступ к новым долгосрочным мощностям TAP.

Напомним, что строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа по TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Суммарные поставки азербайджанского газа по TAP в Европу достигли 10 млрд кубометров. В настоящее время по TAP в Европу ежесуточно поставляется свыше 28 млн кубометров газа.

Как сообщал ранее Report со ссылкой на министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, в 2022 году экспорт газа из Азербайджан в Турцию составит 8,2 млрд кубометров, в Европу – 9,1 млрд кубометров.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 19,2 млрд кубометров газа, в том числе в Европу – 8,2 млрд кубометров.