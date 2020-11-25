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Атаки на нефтяную инфраструктуру приведут к дестабилизации мировых поставок

Атаки на нефтяную инфраструктуру приведут к дестабилизации мировых поставок Об этом заявил президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар после ракетного удара по топливному резервуару Saudi Aramco
Энергетика
25 ноября 2020 г. 12:37
Атаки на нефтяную инфраструктуру приведут к дестабилизации мировых поставок

Энергоресурсы имеют решающее значение для мировой экономики в целом, и агрессия подобного рода приведет к нарушению мировых поставок нефти.

Как передает Report со ссылкой на angi, об этом заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар после ракетного удара по топливному резервуару Saudi Aramco в городе Джидда.

В заявлении ведомства осуждаются любые «атаки на нефтяные объекты, в каком бы государстве-члене ОПЕК они ни совершались.

Ранее мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что нанесло ракетный удар по объекту Saudi Aramco в Джидде. Оно также посоветовало иностранным компаниям, работающим в королевстве, соблюдать осторожность, так как подобные вылазки будут продолжаться.

В Минэнерго Саудовской Аравии выразили уверенность, что такие нападения на нефтяные объекты преследуют «цель подорвать стабильность поставок энергоносителей в мире». При этом в ведомстве заявили, что ракетный удар по топливному резервуару не окажет влияния на поставки Saudi Aramco.

Напомним, что в ночь на 14 сентября 2019 года 10 дронов атаковали объекты Saudi Aramco и повредили завод подготовки нефти в Абкаике. Это снизило производство и экспорт сырья на 5,7 млн баррелей/сутки, в результате чего фьючерс Brent с поставкой в ноябре на Межконтинентальной бирже вырос на 19,3% и достиг цены 71,95 долларов США за баррель. Так быстро цены не росли с 1988 года, когда начались торги фьючерсами на нефть.

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