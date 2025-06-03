Асхат Хасенов: Баку-Супса остается в поле внимания “КазМунайГаз” - ЭКСКЛЮЗИВ

Нефтепровод Баку-Супса находится в поле внимания АО НК "КазМунайГаз" (КМГ), однако на данном этапе приоритет остается за маршрутом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Нефтепровод Баку-Супса находится в поле внимания АО НК "КазМунайГаз" (КМГ), однако на данном этапе приоритет остается за маршрутом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом сообщил Report председатель правления компании Асхат Хасенов в кулуарах 30-го Бакинского энергетического форума.

"Баку-Супса для нас остается как один из кейсов, который мы рассматриваем, но в настоящее время основные усилия сосредоточены на направлении Баку-Тбилиси-Джейхан. Мы подписали соответствующее соглашение, ежегодно наращиваем объемы прокачки нефти. Наша текущая задача - обеспечить стабильную транспортировку и улучшить экономические параметры этого маршрута", - отметил А.Хасенов.

Он подчеркнул, что при выборе маршрутов ключевым фактором всегда остается экономическая целесообразность: "Экономика - это определяющий фактор. Мы продолжаем активно работать по направлению БТД, и, по моему мнению, динамика там весьма позитивная. Что касается Баку-Супсы, по этому направлению еще требуется более глубокая экономическая оценка".

Глава "КазМунайГаз" также напомнил о подписании трех новых соглашений с участием компании и международных партнеров: Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), ПАО "Татнефть" и АО "Узбекнефтегаза".

"Два из этих соглашений были подписаны в Азербайджане - в сферах промышленной безопасности и цифровых решений. Третий документ по вопросам декарбонизации был подписан в рамках Астанинского международного форума. Речь идет об улавливании углерода, развитии “зеленого водорода" и возобновляемой энергетики", - пояснил он.

По словам А. Хасенова, каждая из компаний имеет собственные планы в этих направлениях: "Теперь мы объединяем усилия, делимся технологиями, и ожидаем значительный экономический эффект за счет синергии".

Напомним, что в 2022 году между КМГ и SOCAR было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.

Кроме того, 15 января 2025 года SOCAR Midstream Operations LLC подписало соглашение о транзите 240 тыс. тонн кашаганской нефти в год с KMG Trading, дочерней компанией "КазМунайГаза". Первая партия кашаганской нефти объемом около 6 тыс. тонн, погруженная на танкер в порту Актау 25 января, прибыла на Сангачальский терминал 27 января.

Как сообщалось, в 2023 году из порта Актау в систему БТД было отправлено более 1 млн тонн казахстанской нефти. В 2024 году транзит казахстанской нефти по БТД составил 1,4 млн тонн. План на 2025 год по БТД составляет 1,7 млн тонн.

Суммарный объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан достиг 3 млн тонн.