Асеф Гаджиев: Каждый заработает на проектах TANAP и TAP

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Каждый заработает на проектах Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного транспортировать азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу, Трансадриатического трубопровода (TAP), строящегося для поставок газа в Европу, и "Турецкого потока", предназначенного для транспортировки российского газа.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью агентству "Анадолу" генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асеф Гаджиев.

Он также отметил, что споры по этим проектам газопроводов безосновательны:

"Страны, по территории которых они пролегают, смогут как удовлетворить спрос на природный газ, так и получить доход. Проекты реализуются очень успешно. Ранее некоторые возражали против трубопроводов "Голубой поток" и Баку-Тбилиси-Джейхан (БTД). Но эти проекты принесли большую прибыль.

Некоторые страны полагали, что в BTД нет необходимости, но Всемирный банк выделил кредит на проект. До сих пор большая часть азербайджанской нефти с Каспия экспортируется из порта Джейхан на мировой рынок, и все довольны этой торговлей".

По словам А.Гаджиева, в Каспийском море имеются большие запасы природного газа:

"Строительство TANAP и TAP, призванных осуществлять транспортировку газа с "Шахдениз-2" в Турцию и Европу, на стадии завершения. Строительство проекта "Турецкий поток" также значительно продвинулось. Эти проекты важны как для стран-производителей, так и для Турции, транзитных стран, а также стран-потребителей".

Отметим, что TANAP, являющийся частью "Южного газового коридора", строится на территории Турции. 17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Участок до Эскишехира планируется сдать в эксплуатацию в середине этого года.

Трубопровод TAP будет присоединен к TANAP на территории Кипой у турецко-греческой границы, и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Протяженность трубопровода - 878 км. По трубопроводу на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа. Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря с ежегодной пропускной способностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Строительство трубопровода началось 7 мая 2017 года.