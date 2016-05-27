​Аргентина увеличит к 2025 году добычу нефти до 653 тыс. баррелей в день

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Аргентина намерена сократить потребность в импорте топлива, увеличив внутреннюю добычу нефти к 2025 году на 23%, до 653 тыс. баррелей в день.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства энергетики страны.

Три года назад южноамериканское государство стало чистым импортером энергоресурсов в связи со снижением внутренней добычи нефти и газа на фоне ухудшения инвестиционного климата.

По итогам 2015 года импорт энергоносителей Аргентины превысил экспорт на 6,5 млрд. долларов. Минэнерго страны планирует, что государство как минимум в ближайшие пять лет продолжит закупки дорогостоящего сжиженного природного газа, однако надеется снизить объем импортируемой нефти за счет стимулов производителям, позволяющим продавать им нефть на внутреннем рынке по цене от 55 до 67,5 доллара за баррель при цене на нефть марки Brent на мировом рынке до 55 долларов.

Нефтеперерабатывающие компании закупили за рубежом в этом году 2 млн. баррелей легкой нефти из Африки для смешивания с местными сортами и планируют во втором полугодии импортировать еще минимум миллион баррелей.

Новое правительство Аргентины пытается привлечь в отрасль международный капитал после десятилетия, характеризующегося низким уровней инвестиций и национализацией основного производителя, компании YPF. Минэнерго Аргентины прогнозирует, что необходимый объем инвестиций в развитие сектора добычи и переработки нефти, а также проекты электроэнергетики, до 2025 года составит 50 млрд. долларов. В мае власти получили 60 предложений от компаний, заинтересованных в строительстве электростанций общей мощностью 6 тыс. мегаватт.