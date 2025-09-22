Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 12:31
    Aramco Ventures: У Азербайджана большие возможности в сфере ветровой энергетики

    Азербайджан обладает значительным потенциалом ветровой энергии и широкими перспективами для развития этой отрасли.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Aramco Ventures Махди Аль-Адель на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    Он отметил, что в стране уже реализуются проекты в области возобновляемой энергетики, однако при отсутствии ветра или солнечного света их мощности недостаточно: "Поэтому системы накопления энергии имеют большове значение. Кроме того, технологии прямого улавливания углерода и снижения углеродного следа, которые позволяют одновременно продолжать добычу углеводородов, - это направления, в которые мы инвестируем и которые могут быть применены в Азербайджане".

    "Тот прогресс, который мы наблюдаем в Aramco, стал возможен благодаря развитию и внедрению технологий", - добавил он.

