Aramco Ventures: У Азербайджана большие возможности в сфере ветровой энергетики

Азербайджан обладает значительным потенциалом ветровой энергии и широкими перспективами для развития этой отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Aramco Ventures Махди Аль-Адель на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

Он отметил, что в стране уже реализуются проекты в области возобновляемой энергетики, однако при отсутствии ветра или солнечного света их мощности недостаточно: "Поэтому системы накопления энергии имеют большове значение. Кроме того, технологии прямого улавливания углерода и снижения углеродного следа, которые позволяют одновременно продолжать добычу углеводородов, - это направления, в которые мы инвестируем и которые могут быть применены в Азербайджане".

"Тот прогресс, который мы наблюдаем в Aramco, стал возможен благодаря развитию и внедрению технологий", - добавил он.