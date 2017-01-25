API: Запасы нефти в США на прошлой неделе превысили прогноз

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Рост запасов сырой нефти в США с 14 по 20 января превысил прогноз на 17% - на 2,93 млн баррелей вместо 2,5 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, эти данные распространил Американский институт нефти (API).

Как следует из опубликованных данных API, запасы нефти в Кушинге снизились на 0,145 млн баррелей вместо 0,5 млн баррелей.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня, 25 января, подтвердит или опровергнет цифры от API.

Согласно прогнозам Bloomberg, в публикуемом сегодня отчете данные EIA должны показать, что запасы сырой нефти выросли на 2,5 млн, в Кушинге - сократились на 0,5 млн, запасы бензина выросли на 1 млн, дистиллятов - сократились на 1 млн баррелей.

Отметим, что после опубликования данных API вчера, 24 января, цена на нефть марки Brent снизилась на 1,4% - до 55,07 доллара за баррель. Аналитическая группа Report отмечает, что траектория движения нефтяных цен окончательно определится после выхода отчета EIA и данных Baker Hughes о количестве буровых установок в США 27 января.