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AnewZ: Поставки азербайджанского газа в Сербию возобновятся в скором времени

AnewZ: Поставки азербайджанского газа в Сербию возобновятся в скором времени Утверждения о двухмесячной приостановке поставок газа из Азербайджана в Сербию не соответствуют действительности, поставки возобновятся в скором времени.
Энергетика
12 января 2025 г. 12:22
AnewZ: Поставки азербайджанского газа в Сербию возобновятся в скором времени

Утверждения о двухмесячной приостановке поставок газа из Азербайджана в Сербию не соответствуют действительности, поставки возобновятся в скором времени.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал AnewZ со ссылкой на правительственные источники.

Собеседники телеканала отметили, что поток газа на платформе "Шахдениз Альфа" был временно сокращен из-за технической проблемы, однако платформа "Шахдениз Браво" остается полностью работоспособной, обеспечивая непрерывность экспорта.

"Ожидается, что поставки возобновятся очень скоро", - уточнили источники.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что поставки газа из Азербайджана были приостановлены из-за форс-мажорных обстоятельств, что повлияло на ежедневную поставку 1,7 миллиона кубометров газа. Однако правительственные источники опровергли предположение о том, что для возобновления поставок потребуется один или два месяца, подчеркивая, что ситуация находится под контролем и проблема носит временный характер.

В компании bp подтвердили, что проблема на "Шахдениз Альфа" локализована без ущерба для трубопровода или воздействия на окружающую среду. Работа на платформе приостановлена в качестве меры предосторожности. Однако bp заверила заинтересованные стороны, что это не поставило под угрозу эксплуатационную целостность месторождения Шахдениз.

Платформа "Шахдениз Браво" продолжает работать на полную мощность, что в значительной степени позволяет продолжать поставки газа в Азербайджан, Турцию и на европейские рынки без изменений. Болгарские чиновники сообщали о кратковременной приостановке контрактных поставок газа в начале этой недели, но поставки в эту страну уже возобновились.

Азербайджанский газ играет ключевую роль в энергетической безопасности Сербии. Белград потребляет более 3 млрд кубометров газа в год, и с этого года 400 миллионов кубометров законтрактованы из Азербайджана. Остальной газ Сербия получает из РФ, но страна находится под давлением для сокращения своей зависимости от российских поставок энергоносителей, поскольку Белград продолжает процесс вступления в Европейский союз.

Источники в правительстве и bp заверили, что ведутся работы по скорейшему решению технической проблемы на месторождении "Шахдениз Альфа". Проект "Шахдениз" остается важнейшим компонентом стратегии диверсификации энергоресурсов Европы, обеспечивая стабильные и надежные поставки газа в европейский регион.

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Версия на английском языке AnewZ: Azerbaijani gas supplies to Serbia expected to resume soon
Версия на азербайджанском языке "AnewZ": Azərbaycan qazının Serbiyaya tədarükü tezliklə bərpa olunacaq

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