    Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в Азию

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 10:59
    В ближайшие годы основные вложения в развитие возобновляемой энергетики будут приходиться на азиатские страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по глобальным рынкам и развитию бизнеса итальянской компании CESI Consulting Андреа Меола на "Неделе зеленой энергетики" в Баку.

    По его словам, Италия уже добилась значительного прогресса в сфере ВИЭ и около 40% годовой потребности страны в электроэнергии покрывается за счет возобновляемых источников энергии: "В некоторые дни этот показатель достигает 100%. Из установленных 70 ГВт мощностей 40 ГВт приходится на солнечную энергетику".

    Меола отметил, что в глобальном масштабе на развитие возобновляемой энергетики ежегодно направляется около 300 млрд долларов, и эта сумма будет только расти.

    "При этом большая часть новых инвестиций придется именно на Азию. Причина не только в том, что регион уже сегодня формирует 50% установленной мощности в глобальном масштабе с точки зрения генерации, но и в особой динамике, которая здесь наблюдается", - отметил директор.

    Andrea Meola: "Gələcəkdə bərpa olunan enerjiyə investisiyalar Asiya ölkələrinə qoyulacaq"

