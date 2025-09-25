Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в Азию

В ближайшие годы основные вложения в развитие возобновляемой энергетики будут приходиться на азиатские страны.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по глобальным рынкам и развитию бизнеса итальянской компании CESI Consulting Андреа Меола на "Неделе зеленой энергетики" в Баку.

По его словам, Италия уже добилась значительного прогресса в сфере ВИЭ и около 40% годовой потребности страны в электроэнергии покрывается за счет возобновляемых источников энергии: "В некоторые дни этот показатель достигает 100%. Из установленных 70 ГВт мощностей 40 ГВт приходится на солнечную энергетику".

Меола отметил, что в глобальном масштабе на развитие возобновляемой энергетики ежегодно направляется около 300 млрд долларов, и эта сумма будет только расти.

"При этом большая часть новых инвестиций придется именно на Азию. Причина не только в том, что регион уже сегодня формирует 50% установленной мощности в глобальном масштабе с точки зрения генерации, но и в особой динамике, которая здесь наблюдается", - отметил директор.