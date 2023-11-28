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Аналитики ждут продления ограничений ОПЕК+ на добычу на I квартал 2024 года

Аналитики ждут продления ограничений ОПЕК+ на добычу на I квартал 2024 года Страны ОПЕК+ по итогам перенесенного заседания, которое пройдет 30 ноября, продлят действующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года.
Энергетика
28 ноября 2023 г. 15:15
Аналитики ждут продления ограничений ОПЕК+ на добычу на I квартал 2024 года

Страны ОПЕК+ по итогам перенесенного заседания, которое пройдет 30 ноября, продлят действующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой прогноз дают аналитики Citi.

Текущие ограничения действуют до конца 2023 года.

Вероятность сохранения добычи на прежнем уровне оценивается экспертами Citi в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

По их мнению, цена нефти марки Brent в ближайшие 6-12 месяцев составит около 72 долларов за баррель.

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Версия на английском языке OPEC+ likely to extend current oil production restrictions until Q1 2024, Citi analysts predict

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