​Аналитик: События в Ливии повысили значение Azeri Light на рынке

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ События в Ливии повысили значение сырой нефти марки Azeri Light на рынке. Как передает Report, об этом заявил редактор журнала Platts Ник Колман на конференции SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По словам Н.Колмана, Azeri Light проигрывает ряду сортов сырой нефти: "После роста объемов экспорта нефти, добываемой в Западной Африке, Azeri Light фактически становится неконкурентоспособной. Ценовая разница между Azeri Light и Brent также постепенно сокращается".

Редактор агентства Reuters по нефтяным вопросам Глеб Городянкин отметил, что за последние 5 лет разница в цене Azeri Light и Brent сократилась более чем на 2 доллара.