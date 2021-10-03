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Аналитик объяснила, почему следующая неделя будет переломной для нефти

Аналитик объяснила, почему следующая неделя будет переломной для нефти От грядущей встречи ОПЕК+ будет зависеть, вернутся ли цены в более комфортный для покупателей и самого ОПЕК+ диапазон 70-75 долларов за баррель. При текущем раскладе и с исторически рекордными ценами на газ и уголь, в зону 70 долларов за баррель нефть мож
Энергетика
3 октября 2021 г. 09:48
Аналитик объяснила, почему следующая неделя будет переломной для нефти

От грядущей встречи ОПЕК+ будет зависеть, вернутся ли цены в более комфортный для покупателей и самого ОПЕК+ диапазон 70-75 долларов за баррель. При текущем раскладе и с исторически рекордными ценами на газ и уголь, в зону 70 долларов за баррель нефть может вернуться лишь при условии существенного наращивания добычи странами ОПЕК+ и/или замедлением потребления нефти из-за новых коронавирусных ограничений.

Как передает Report, такое мнение высказала руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Российский аналитик напомнила, что на неделе с 27 сентября по 1 октября нефтяные котировки несколько раз штурмовали уровень в 80 долларов за баррель марки Brent, однако пока не удерживались на этом уровне, поскольку цена была слишком высока для покупателей.

"Все надежды на нормализацию ситуации возлагаются на ОПЕК+, министерский комитет которого соберется на плановое заседание 4 октября. В прессе уже появляются слухи, что ОПЕК по крайней мере рассмотрит возможность увеличения добычи", - сказала Морина.

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