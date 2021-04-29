АМОК передал SOCAR 1 млрд кубометров попутного газа

За отчетный период объем переданного попутного газа вырос на 42,8%

В первом квартале Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) передала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в среднем 11,6 млн кубометров попутного газа в сутки с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, в общей сложности за отчетный период SOCAR передан 1 млрд кубометров попутного газа.

За отчетный период объем переданного попутного газа вырос на 42,8%.

Остальная часть попутного газа вновь закачана в коллектор для поддержания давления.

Соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

После утверждения нового соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL Group (16 апреля 2020 года заменил компанию Chevron) - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.