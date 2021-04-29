О нас
Report Georgia
Аудио новости

АМОК передал SOCAR 1 млрд кубометров попутного газа

АМОК передал SOCAR 1 млрд кубометров попутного газа За отчетный период объем переданного попутного газа вырос на 42,8%
Энергетика
29 апреля 2021 г. 15:56
АМОК передал SOCAR 1 млрд кубометров попутного газа

В первом квартале Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) передала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в среднем 11,6 млн кубометров попутного газа в сутки с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, в общей сложности за отчетный период SOCAR передан 1 млрд кубометров попутного газа.

За отчетный период объем переданного попутного газа вырос на 42,8%.

Остальная часть попутного газа вновь закачана в коллектор для поддержания давления.

Соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

После утверждения нового соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL Group (16 апреля 2020 года заменил компанию Chevron) - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AIOC increases associated gas delivery to SOCAR 
Версия на азербайджанском языке ABƏŞ səmt qazı SOCAR-a verilən səmt qazının həcmini 43 %-dək artırıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Расходы на проект Шахдениз втрое возросли
Расходы на проект "Шахдениз" втрое возросли
29 апреля 2021 г. 16:18
Добыча нефти с АЧГ сократилась в первом квартале
Добыча нефти с АЧГ сократилась в первом квартале
29 апреля 2021 г. 15:58
Капитальные затраты на разработку АЧГ сократились
Капитальные затраты на разработку АЧГ сократились
29 апреля 2021 г. 15:39
На блоке D230 продолжается интерпретация сейсмоданных
На блоке D230 продолжается интерпретация сейсмоданных
29 апреля 2021 г. 15:06
Китайские инвесторы среди реальных претендентов на покупку доли в Saudi Aramco
Китайские инвесторы среди реальных претендентов на покупку доли в Saudi Aramco
29 апреля 2021 г. 14:28
Подтверждены обязательства Азербайджана по добыче на ближайшие 3 месяца
Подтверждены обязательства Азербайджана по добыче на ближайшие 3 месяца
29 апреля 2021 г. 13:35
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 67 долларов
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 67 долларов
29 апреля 2021 г. 11:01
Нефть дорожает на оптимизме по спросу и данных статистики из США
Нефть дорожает на оптимизме по спросу и данных статистики из США
29 апреля 2021 г. 09:56
Сменился глава Минэнерго Украины
Сменился глава Минэнерго Украины
28 апреля 2021 г. 20:43
Нефть дорожает на данных о сокращении добычи в США
Нефть дорожает на данных о сокращении добычи в США
28 апреля 2021 г. 20:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi