Аммаев: В Карабахе есть потенциал солнечной и ветровой энергии в 4500 МВт

Представляем интервью агентству Report директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики Табриза Аммаева.
- В Азербайджане, как и во многих странах, ведется работа в области использования возобновляемых источников энергии, наряду с традиционными. Какова в настоящее время ситуация в этой области в нашей стране?
- В результате энергетической политики, заложенной Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой сегодня президентом Ильхамом Алиевым, обеспечивается устойчивое развитие этой сферы и принимаются важные меры по укреплению энергетической безопасности страны. Неслучайно Азербайджан является одной из редких стран, которая за счет своего потенциала может на 100% обеспечить свою энергобезопасность. Сегодня Азербайджан не только обеспечивает себя электроэнергией, но и экспортирует ее в соседние страны.
Наряду с этим, проведение широкомасштабной работы по решению экологических проблем в Азербайджане, государственная политика, направленная на улучшение экологической ситуации, также являются важной составной частью стратегии устойчивого развития страны. В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года определены национальные приоритеты социально-экономического развития нашей страны до 2030 года. Один из этих приоритетов также называется "чистая окружающая среда и страна зеленого роста". Как следует из названия, приоритет подразумевает две цели – создание качественной экологической среды и зеленого энергетического пространства.
Целью направления "зеленое энергетическое пространство" является увеличение во всех отраслях экономики доли возобновляемых источников энергии в первичном потреблении с учетом научно-технического потенциала. Кроме того, внедрение энергоэффективных зеленых технологий, содействие использованию электромобилей также считаются компонентами зеленого энергетического пространства.
Учитывая стратегическое видение создания зеленого энергетического пространства, в целях развития сферы использования возобновляемых источников энергии в нашей стране предусматривается реализация проектов по различным направлениям. Здесь речь идет не только о реализации проектов различного отраслевого значения, но и об определении и укреплении соответствующих законодательных и нормативных рамок, повышении научно-технического потенциала в этой области, развитии смежных отраслей и т.д. Достаточно многогранна и уже проведенная в этом направлении работа. В качестве примеров проделанной работы можно привести пилотные проекты в области использования возобновляемых источников энергии.
За последние два года с целью развития сферы возобновляемых источников энергии было налажено сотрудничество с 10 международными энергетическими компаниями, подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании. В рамках сотрудничества были представлены определенные предложения, и наиболее коммерчески выгодными были признаны предложения компании ACWA Power (Саудовская Аравия) по строительству ветряной электростанции и компании Masdar (ОАЭ) по строительству солнечной электростанции, с которыми подписаны соответствующие контракты.
29 декабря прошлого года между Министерством энергетики, ОАО "Азерэнержи" и компанией ACWA Power были подписаны "инвестиционный договор", "договор купли-продажи энергии" и "договор подключения к передающей сети" в рамках проекта ветряной электростанции мощностью 240 МВт. В ближайшее время планируется начать строительство электростанции. В то же время, близятся к завершению переговоры с компанией Masdar о подписании контрактов на строительство солнечной электростанции, и в ближайшее время ожидается подписание соответствующих договоров. Реализация указанных проектов означает привлечение иностранных инвестиций до 500 млн долларов США в сферу зеленой энергии.
Отметим также, что в настоящее время в рамках программы технической помощи по предоставлению знаний и поддержки Азиатского банка развития реализуется региональный проект "Развитие плавучих солнечных энергетических систем".
В рамках проекта предусматривается реализация пилотного проекта по строительству на озере Беюкшор плавучей солнечной станции общей мощностью 100 кВт. Кроме того, проводится работа по оценке потенциала строительства солнечных энергетических систем с учетом технических возможностей на других озерах на территории нашей страны, подготовке предварительного технико-экономического обоснования промышленного проекта и анализу методологии тарифов на возобновляемые виды энергии. В то же время организация тренингов и семинаров по совершенствованию знаний и навыков по плавающей солнечной энергетической системе также входит в рабочий объем проекта.
Указанные проекты - лишь некоторые из реализуемых в настоящее время проектов.
- К 2030 году ожидается увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии до 30%. В каком объеме ожидается доля чистой энергии в производстве реальной энергии?
- Если принять во внимание среднее соотношение возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности по всему миру к произведенной электроэнергии, можно сказать, что доведение к 2030 году мощности возобновляемой энергетики до 30% может позволить значительно увеличить текущий уровень доли чистой энергии в производстве электроэнергии. Этот фактор зависит от структуры возобновляемых источников энергии, в каких пропорциях будут использоваться технологии по солнечной, ветровой, гидроэнергии, сжиганию отходов, природных факторов и пр.
Технологическое развитие, поощрение использования возобновляемых источников энергии, а также призывы к борьбе с изменением климата дают основание говорить о том, что доля возобновляемых источников энергии в мире и Азербайджане будет продолжать значительно увеличиваться в энергетическом балансе.
- Какое влияние освобождение наших земель от оккупации окажет на деятельность в сфере возобновляемой энергии в нашей стране?
- Блестящая победа, положившая конец 30-летнему конфликту, восстановление территориальной целостности открыли еще одну новую страницу как в истории нашей национальной государственности, так и в развитии экономики.
В строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, предпочтение отдается именно "зеленым" энергетическим проектам. Президентом Азербайджана был определен соответствующий стратегический подход к созданию "зеленой энергетической зоны" на этих территориях.
В настоящее время ведется работа по разработке концепции "зеленой энергетической зоны" в Карабахском регионе, охватывающая использование возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, экологически чистые технологии, в том числе транспорт и т. д. Наряду с этим, на освобожденных от оккупации земель продолжаются работы по определению территорий с высоким потенциалом возобновляемой энергетики. Предварительные оценки показывают, что на этих территориях имеется потенциал солнечной и ветровой энергии в объеме около 4 500 мегаватт. В южной равнинной части Карабаха особенно выделяются Джебраильский и Зангиланский районы по показателям суммарного солнечного излучения на каждый квадратный метр. А Лачинский и Кельбаджарский районы богаты потенциалом ветровой энергии.
Также учитывая, что 25% внутренних водных ресурсов нашей страны формируется именно в Карабахском регионе, можно отметить, что реки Тертер, Базарчай, Хякяри и их притоки обладают значительным гидроэнергетическим потенциалом. С целью эффективного использования этого потенциала предусматривается реализация соответствующих проектов. С участием президента Азербайджана состоялось открытие расположенной уже на реке Хякяри гидроэлектростанции "Гюлябирд" мощностью 8 мегаватт.
Опыт по созданию "зеленой энергетической зоны" на освобожденных от оккупации территориях в будущем может быть применен и в других регионах нашей республики. Реализация соответствующих проектов внесет дополнительный вклад не только в энергетическую и экологическую безопасность нашего региона, но и станет примером для других стран.
- Развитию каких сфер могут способствовать частные инвестиции в сферу возобновляемой энергии?
- Развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане может повысить потенциал экспорта электроэнергии. В этом вопросе возможны два варианта. Во-первых, электроэнергия может быть экспортирована, если есть сверхпроизводство и эффективное ценовое предложение, и страна может получать доход от возобновляемой энергии. Второе направление связано с природным газом.
Так, доля природного газа в производстве электроэнергии в Азербайджане составляет более 92%. А в общей мощности энергосистемы доля традиционных источников энергии составляет около 83%. Сэкономленный за счет возобновляемых источников энергии газ можно не только использовать на внутреннем рынке, но и экспортировать. Для этого существует благоприятная инфраструктура и рынки. Это в свою очередь, приведет к росту валового внутреннего продукта.
Следует отметить, что развитие возобновляемых источников энергии может стимулировать создание новых рабочих мест в этой области. По данным Международного агентства по возобновляемой энергии, в настоящее время во всем мире в этом секторе нашли работу более 11 млн человек. Открытие новых станций, расширение использования солнечных батарей, солнечных коллекторов в частных домах, садах, социальных объектах после создания определенной инфраструктуры и правил привлекут сотни инженеров, техников и прю, что приведет к созданию новых рабочих мест. В связи с этим будет формироваться необходимость усиления подготовки кадров в высших учебных заведениях, технических профессиональных училищах.
Наряду с этим, строительство станций будет стимулировать развитие строительной отрасли, а решение вопросов транспортировки и доставки оборудования для возобновляемых источников энергии из-за рубежа, вероятно, окажет положительное влияние на транспортный сектор.