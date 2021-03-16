Аммаев: В Карабахе есть потенциал солнечной и ветровой энергии в 4500 МВт

Представляем интервью агентству Report директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики Табриза Аммаев.

Представляем интервью агентству Report директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики Табриза Аммаева.

- В Азербайджане, как и во многих странах, ведется работа в области использования возобновляемых источников энергии, наряду с традиционными. Какова в настоящее время ситуация в этой области в нашей стране?

- В результате энергетической политики, заложенной Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой сегодня президентом Ильхамом Алиевым, обеспечивается устойчивое развитие этой сферы и принимаются важные меры по укреплению энергетической безопасности страны. Неслучайно Азербайджан является одной из редких стран, которая за счет своего потенциала может на 100% обеспечить свою энергобезопасность. Сегодня Азербайджан не только обеспечивает себя электроэнергией, но и экспортирует ее в соседние страны.

Наряду с этим, проведение широкомасштабной работы по решению экологических проблем в Азербайджане, государственная политика, направленная на улучшение экологической ситуации, также являются важной составной частью стратегии устойчивого развития страны. В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года определены национальные приоритеты социально-экономического развития нашей страны до 2030 года. Один из этих приоритетов также называется "чистая окружающая среда и страна зеленого роста". Как следует из названия, приоритет подразумевает две цели – создание качественной экологической среды и зеленого энергетического пространства.

Целью направления "зеленое энергетическое пространство" является увеличение во всех отраслях экономики доли возобновляемых источников энергии в первичном потреблении с учетом научно-технического потенциала. Кроме того, внедрение энергоэффективных зеленых технологий, содействие использованию электромобилей также считаются компонентами зеленого энергетического пространства.

Учитывая стратегическое видение создания зеленого энергетического пространства, в целях развития сферы использования возобновляемых источников энергии в нашей стране предусматривается реализация проектов по различным направлениям. Здесь речь идет не только о реализации проектов различного отраслевого значения, но и об определении и укреплении соответствующих законодательных и нормативных рамок, повышении научно-технического потенциала в этой области, развитии смежных отраслей и т.д. Достаточно многогранна и уже проведенная в этом направлении работа. В качестве примеров проделанной работы можно привести пилотные проекты в области использования возобновляемых источников энергии.

За последние два года с целью развития сферы возобновляемых источников энергии было налажено сотрудничество с 10 международными энергетическими компаниями, подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании. В рамках сотрудничества были представлены определенные предложения, и наиболее коммерчески выгодными были признаны предложения компании ACWA Power (Саудовская Аравия) по строительству ветряной электростанции и компании Masdar (ОАЭ) по строительству солнечной электростанции, с которыми подписаны соответствующие контракты.

29 декабря прошлого года между Министерством энергетики, ОАО "Азерэнержи" и компанией ACWA Power были подписаны "инвестиционный договор", "договор купли-продажи энергии" и "договор подключения к передающей сети" в рамках проекта ветряной электростанции мощностью 240 МВт. В ближайшее время планируется начать строительство электростанции. В то же время, близятся к завершению переговоры с компанией Masdar о подписании контрактов на строительство солнечной электростанции, и в ближайшее время ожидается подписание соответствующих договоров. Реализация указанных проектов означает привлечение иностранных инвестиций до 500 млн долларов США в сферу зеленой энергии.

Отметим также, что в настоящее время в рамках программы технической помощи по предоставлению знаний и поддержки Азиатского банка развития реализуется региональный проект "Развитие плавучих солнечных энергетических систем".

В рамках проекта предусматривается реализация пилотного проекта по строительству на озере Беюкшор плавучей солнечной станции общей мощностью 100 кВт. Кроме того, проводится работа по оценке потенциала строительства солнечных энергетических систем с учетом технических возможностей на других озерах на территории нашей страны, подготовке предварительного технико-экономического обоснования промышленного проекта и анализу методологии тарифов на возобновляемые виды энергии. В то же время организация тренингов и семинаров по совершенствованию знаний и навыков по плавающей солнечной энергетической системе также входит в рабочий объем проекта.

Указанные проекты - лишь некоторые из реализуемых в настоящее время проектов.

- К 2030 году ожидается увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии до 30%. В каком объеме ожидается доля чистой энергии в производстве реальной энергии?

- Если принять во внимание среднее соотношение возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности по всему миру к произведенной электроэнергии, можно сказать, что доведение к 2030 году мощности возобновляемой энергетики до 30% может позволить значительно увеличить текущий уровень доли чистой энергии в производстве электроэнергии. Этот фактор зависит от структуры возобновляемых источников энергии, в каких пропорциях будут использоваться технологии по солнечной, ветровой, гидроэнергии, сжиганию отходов, природных факторов и пр.

Технологическое развитие, поощрение использования возобновляемых источников энергии, а также призывы к борьбе с изменением климата дают основание говорить о том, что доля возобновляемых источников энергии в мире и Азербайджане будет продолжать значительно увеличиваться в энергетическом балансе.

- Какое влияние освобождение наших земель от оккупации окажет на деятельность в сфере возобновляемой энергии в нашей стране?

- Блестящая победа, положившая конец 30-летнему конфликту, восстановление территориальной целостности открыли еще одну новую страницу как в истории нашей национальной государственности, так и в развитии экономики.

В строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, предпочтение отдается именно "зеленым" энергетическим проектам. Президентом Азербайджана был определен соответствующий стратегический подход к созданию "зеленой энергетической зоны" на этих территориях.

В настоящее время ведется работа по разработке концепции "зеленой энергетической зоны" в Карабахском регионе, охватывающая использование возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, экологически чистые технологии, в том числе транспорт и т. д. Наряду с этим, на освобожденных от оккупации земель продолжаются работы по определению территорий с высоким потенциалом возобновляемой энергетики. Предварительные оценки показывают, что на этих территориях имеется потенциал солнечной и ветровой энергии в объеме около 4 500 мегаватт. В южной равнинной части Карабаха особенно выделяются Джебраильский и Зангиланский районы по показателям суммарного солнечного излучения на каждый квадратный метр. А Лачинский и Кельбаджарский районы богаты потенциалом ветровой энергии.

Также учитывая, что 25% внутренних водных ресурсов нашей страны формируется именно в Карабахском регионе, можно отметить, что реки Тертер, Базарчай, Хякяри и их притоки обладают значительным гидроэнергетическим потенциалом. С целью эффективного использования этого потенциала предусматривается реализация соответствующих проектов. С участием президента Азербайджана состоялось открытие расположенной уже на реке Хякяри гидроэлектростанции "Гюлябирд" мощностью 8 мегаватт.

Опыт по созданию "зеленой энергетической зоны" на освобожденных от оккупации территориях в будущем может быть применен и в других регионах нашей республики. Реализация соответствующих проектов внесет дополнительный вклад не только в энергетическую и экологическую безопасность нашего региона, но и станет примером для других стран.

- Развитию каких сфер могут способствовать частные инвестиции в сферу возобновляемой энергии?

- Развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане может повысить потенциал экспорта электроэнергии. В этом вопросе возможны два варианта. Во-первых, электроэнергия может быть экспортирована, если есть сверхпроизводство и эффективное ценовое предложение, и страна может получать доход от возобновляемой энергии. Второе направление связано с природным газом.

Так, доля природного газа в производстве электроэнергии в Азербайджане составляет более 92%. А в общей мощности энергосистемы доля традиционных источников энергии составляет около 83%. Сэкономленный за счет возобновляемых источников энергии газ можно не только использовать на внутреннем рынке, но и экспортировать. Для этого существует благоприятная инфраструктура и рынки. Это в свою очередь, приведет к росту валового внутреннего продукта.

Следует отметить, что развитие возобновляемых источников энергии может стимулировать создание новых рабочих мест в этой области. По данным Международного агентства по возобновляемой энергии, в настоящее время во всем мире в этом секторе нашли работу более 11 млн человек. Открытие новых станций, расширение использования солнечных батарей, солнечных коллекторов в частных домах, садах, социальных объектах после создания определенной инфраструктуры и правил привлекут сотни инженеров, техников и прю, что приведет к созданию новых рабочих мест. В связи с этим будет формироваться необходимость усиления подготовки кадров в высших учебных заведениях, технических профессиональных училищах.

Наряду с этим, строительство станций будет стимулировать развитие строительной отрасли, а решение вопросов транспортировки и доставки оборудования для возобновляемых источников энергии из-за рубежа, вероятно, окажет положительное влияние на транспортный сектор.