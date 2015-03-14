Американские нефтяники попросили Белый дом снять эмбарго на экспорт нефти

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Руководители американских нефтяных компаний встретились с представителями администрации президента Барака Обамы и попросили снять эмбарго на экспорт сырой нефти из США. Главы 11 компаний, входящих в лоббистскую организацию «Производители за экспорт американской сырой нефти» (PACE), встретились с главным советником Белого дома по энергетике Брайаном Дизом 11 марта, чтобы обсудить перспективы отмены действующего уже 40 лет запрета, пишет Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника.

Производители нефти хотят убедить власти США снять эмбарго, которое с 1970-х годов запрещает им продавать за границу сырую нефть. Так называемый «Закон об энергетической политике и энергосбережении» был принят в декабре 1975 года как защитный механизм в ответ на нефтяной кризис 1973-го и нефтяное эмбарго со стороны арабских стран.

Для нефтяных компаний США вопрос снятия эмбарго становится все более принципиальным. По данным Управления энергетической информации США (EIA), добыча нефти в США с 2011 года выросла на 53%, до 8,65 млн барр./сут. (третье место после России и Саудовской Аравии) и достигнет, по прогнозу ведомства, 9,5 млн барр./сут. к 2016 году. Однако выгоду от этого получают не производители нефти, а нефтеперерабатывающие заводы, поскольку экспортное эмбарго не распространяется на продукты нефтепереработки. НПЗ закупают нефть по внутренним ценам, которые дешевле мировых, и могут продавать конечный продукт за рубеж, передает Report со ссылкой на РБК.

Американские нефтяники добиваются снятия эмбарго, утверждая, что нуждаются в новых рынках, и попутно указывая на ожидаемые позитивные эффекты для экономики страны - новые рабочие места, повышение глобальной конкурентоспособности США и, главное, снижение внутренних цен на бензин.