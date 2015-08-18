Американская нефть приближается к отметке в 41 доллар

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,48% или 0,63 доллара и составила 41,87 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 0,92% или 0,45 доллара и составила 48,74 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 48 долларов/баррель.