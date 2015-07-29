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    ​Американская нефть подорожала

    В стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 0,59 долларов или 1,25% и составила 47,98 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 0,32% или 0,17 долларов и составила 53,30 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.

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