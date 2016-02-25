Алжирский МИД: Алжир, Ирак и другие страны в состоянии сдержать падение цен на нефть

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Ирак обладает возможностями, чтобы, действуя вместе с другими дружественными странами, сдержать падение цен на нефть на международном рынке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду алжирский министр иностранных дел и сотрудничества Рамтан Ламамра по итогам встречи со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

"У нас с Ираком есть общие обязательства, принципы и интересы, что также распространяется на международный нефтяной рынок, на котором происходит быстрое падение цен на нефть", - отметил Ламамра. - Мы с нашими иракскими братьями в состоянии, действуя вместе с другими дружественными и братскими странами, сдержать падение цен на нефть".