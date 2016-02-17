Алжир, Нигерия, Эквадор и Оман поддержали остановку нефтедобычи

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министры Эквадора, Нигерии, Омана и Алжира высказались в пользу решения о заморозке добычи нефти, заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что дель Пино планирует обсудить предложение по заморозке добычи нефти с министрами Ирака и Ирана 17 февраля.

Договоренность о готовности приостановить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января была достигнута между министром энергетики России Александром Новаком и представителями стран ОПЕК по итогам встречи в Катаре.