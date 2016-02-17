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    Алжир, Нигерия, Эквадор и Оман поддержали остановку нефтедобычи

    Об этом сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министры Эквадора, Нигерии, Омана и Алжира высказались в пользу решения о заморозке добычи нефти, заявил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, передает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Отмечается, что дель Пино планирует обсудить предложение по заморозке добычи нефти с министрами Ирака и Ирана 17 февраля.

    Договоренность о готовности приостановить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января была достигнута между министром энергетики России Александром Новаком и представителями стран ОПЕК по итогам встречи в Катаре.

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