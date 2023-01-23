Алжир и Италия намерены построить газовый трубопровод протяженностью 284 км

Алжир и Италия подписали соглашение о строительстве газопровода Galsi (газопровод Алжир - Сардиния - Италия).
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По его словам, по нему будет транспортироваться не только газ, но и экологически чистый водород и электроэнергия.
Президент Алжира отметил, что инфраструктура будет использоваться для транспортировки газа в Италию, а затем в Европу.
Итальянское агентство уточняет, что речь идет о подводном трубопроводе протяженностью 284 км на глубине около 2 880 м. Он будет соединять север Алжира с портом Порто Ботте на юго-западе Сардинии.
Как планируется, он пройдет через весь остров до Ольбии, а оттуда достигнет города Пьомбино (область Тоскана), где произойдет подключение к национальной энергосистеме Италии.