О нас

Алжир и Италия намерены построить газовый трубопровод протяженностью 284 км

Алжир и Италия намерены построить газовый трубопровод протяженностью 284 км Алжир и Италия подписали соглашение о строительстве газопровода Galsi (газопровод Алжир - Сардиния - Италия).
Энергетика
23 января 2023 г. 20:35
Алжир и Италия намерены построить газовый трубопровод протяженностью 284 км

Алжир и Италия подписали соглашение о строительстве газопровода Galsi (газопровод Алжир - Сардиния - Италия).

Как передает Report, об этом сообщило итальянское агентство Nova со ссылкой на алжирского президента Абдельмеджида Теббуна.

По его словам, по нему будет транспортироваться не только газ, но и экологически чистый водород и электроэнергия.

Президент Алжира отметил, что инфраструктура будет использоваться для транспортировки газа в Италию, а затем в Европу.

Итальянское агентство уточняет, что речь идет о подводном трубопроводе протяженностью 284 км на глубине около 2 880 м. Он будет соединять север Алжира с портом Порто Ботте на юго-западе Сардинии.

Как планируется, он пройдет через весь остров до Ольбии, а оттуда достигнет города Пьомбино (область Тоскана), где произойдет подключение к национальной энергосистеме Италии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44
Фоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
ФотоФоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
19 января 2023 г. 15:41
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
19 января 2023 г. 11:41
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
19 января 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi