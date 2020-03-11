Профессор: Альтернативная энергия безопасна с экологической точки зрения

Поощрение использования альтернативных источников энергии является одним из наиболее широко распространенных направлений в развитых странах мира. Во многих развивающихся странах альтернативные виды энергии используют как в сфере бизнеса, так и в индивидуальных хозяйствах.

Report выяснил, насколько важно применение альтернативной энергии в экологическом аспекте.

Президент Фонда мониторинга экологических стандартов Азербайджана, профессор Азербайджанского Государственного Педагогического университета Рауф Султанов отметил, что альтернативные виды энергии не оказывают негативного влияния на окружающую среду:

"Углеводородные запасы истощаются в мировом масштабе. К тому же углеводородные запасы не распределены по всему миру равномерно. Поэтому ныне использование альтернативных источников энергии является одним из насущных вопросов, и тут применяются различные технологии. Под альтернативной энергией подразумевается энергия, получаемая посредством гидроэлектростанций, путем преобразования солнечной и ветряной энергии. Ныне в мире широко распространены солнечные панели. Но их доля среди общего числа энергоисточников составляет лишь 1-2%. Несмотря на эффективность использования ветряной энергии, установка надлежащего оборудования и подключение к сети полученной энергии в нашей стране довольно затратно и сложно. Зато у нас нашли применение солнечные панели".

По словам эксперта, использование источников альтернативной энергии безопасно с экологической точки зрения: "Они не загрязняют окружающую среду. Поэтому использование таких видов энергии - положительное явление. Однако при чрезмерной эксплуатации панелей, спустя 20-30 лет с экологической точки зрения возникают некоторые проблемы. Так, панели поглощают определенную часть солнечной энергии, а остальную возвращают в атмосферу, что может породить парниковый эффект. Но в наше время влияние этих панелей на атмосферу сведено на нет. А негативное влияние использования гидроэлектростанций заключается в том, что они препятствуют естественному притоку воды, что приводит к эрозии почв".

Р.Султанов отметил, что ныне страны мира поощряют использование электромобилей: "Солнечная энергия весьма эффективна для этих машин. В Азербайджане исключительно велики возможности применения солнечных панелей, однако мы их используем мало".

Профессор Азербайджанского Государственного Педагогического Университета Рауф Султанов: "В Азербайджане исключительно велики возможности применения солнечных панелей, однако мы их используем мало".

Отметим, что за январь текущего года в Азербайджане было выработано 2 185,1 млн кВт/ч электроэнергии, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них 63,9 млн кВт/час приходится на производство гидроэлектростанций, что на 34,9% меньше показателей января 2019 года. 2 046,9 млн кВт/ч приходится на долю тепловых электростанций, что на 2% больше показателей первого месяца прошлого года.

За отчетный период в Азербайджане было произведено 7,2 млн кВт/ч ветряной энергии, что на 36,8% меньше показателей января 2019 года.

В январе текущего года на территории республики было произведено 2,2 млн кВт/ч солнечной энергии, что на 8,3% меньше показателя аналогичного месяца минувшего года.