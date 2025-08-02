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Алпарслан Байрактар: Экспортируемый в Сирию азербайджанский газ обеспечит электроснабжение 5 млн домов

Алпарслан Байрактар: Экспортируемый в Сирию азербайджанский газ обеспечит электроснабжение 5 млн домов Экспортируемый в Сирию азербайджанский газ обеспечит электроснабжение 5 млн домов.
Энергетика
2 августа 2025 г. 16:27
Алпарслан Байрактар: Экспортируемый в Сирию азербайджанский газ обеспечит электроснабжение 5 млн домов

Экспортируемый в Сирию азербайджанский газ обеспечит электроснабжение 5 млн домов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в своем комментарии Haber Global в рамках мероприятия, посвященного началу транспортировки азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Министр отметил, что природный газ, транспортируемый по газопроводу Килис-Алеппо, будет преобразован в энергию на электростанциях в Алеппо: "С помощью этого газа на электростанциях в Алеппо, будет производиться электроэнергия, достаточная для удовлетворения энергетических потребностей около 5 млн домов. Поэтому это важный проект энергоснабжения. Мы реализовали его в очень короткие сроки".

Байрактар добавил, что трубопровод играет важную роль в нормализации жизни в Сирии.

Министр назвал сегодняшнее событие историческим и подчеркнул, что особую роль в его реализации сыграла поддержка президента Азербайджана Ильхама Алиева:

"Особенно после встречи президента Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ханкенди этот проект перешел на совершенно другой уровень. Мы обеспечили подготовку технической инфраструктуры, и в настоящее время природный газ из Азербайджана доставляется в Алеппо по этой линии. Это имеет стратегическое значение с точки зрения нормализации жизни в Сирии".

Министр отметил, что гражданская война, продолжающаяся в Сирии 14 лет, уничтожила всю инфраструктуру. Страна испытывает серьезные энергетические потребности: "Для определения этих потребностей мы отправили в декабре нашу первую техническую команду в Сирию. Проведя исследования на месте, мы подготовили средне- и долгосрочные планы. Одним из важнейших направлений этих планов является увеличение электроснабжения Сирии".

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Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: "Suriyaya ixrac edilən Azərbaycan qazı 5 milyon evin elektrik təminatını qarşılayacaq"

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