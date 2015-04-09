Али Гасанов: Обсуждаемые на Евразийском экономическом саммите вопросы соответствуют национальным интересам Азербайджана

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ 8-9 апреля в Стамбуле проходил XVIII Евразийский экономический саммит, организованный Фондом стратегических и социальных исследований "Группы Мармара" (Турция).

Как отмечает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участвовавший в саммите помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью местным и зарубежным журналистам поделился своими мыслями о значении саммита.

Али Гасанов отметил, что новая нефтяная стратегия и стратегия регионального развития современного независимого Азербайджана, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжаются Ильхамом Алиевым, и эта политика отвечает экономическим интересам не только Азербайджана, но и других соседних стран на Евразийском пространстве.

"Плоды успешно функционирующих сегодня нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум ощущают в своей жизни как азербайджанский народ, так и народы других стран региона. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которую мы готовимся сдать в эксплуатацию в ближайшее время, а также осуществляемые при лидерстве Азербайджана проекты "Шахдениз-2" и Южного газового коридора будут выступать в качестве решающего фактора в обеспечении энергетической безопасности континента в третьем тысячелетии. Создаваемый по инициативе нашей страны международный транспортно-коммуникационный коридор Восток-Запад, принося странам региона и мира дополнительные преимущества в этой области, значительно повышает геополитический вес Азербайджана в регионе. Эти проекты также играют важную роль в обеспечении эффективности международных грузоперевозок.

Официальный представитель Администрации президента отметил, что Азербайджан, рационально используя свои природные минеральные ресурсы, вносит существенный вклад в развитие как нашей республики, так и стран региона, повышение благосостояния народов. В этом смысле мы придаем особое значение обмену мнениями и опытом между зарубежными специалистами и нашими официальными лицами на организуемых на региональном уровне подобных саммитах и конференциях, других международных мероприятиях. Вопросы, обсуждаемые на проходящем в Стамбуле очередном Евразийском экономическом саммите, также отражают в себе как национальную стратегию развития, так и региональные интересы Азербайджана. В ходе проводимых на саммите обсуждений, в том числе на двусторонних встречах, мы излагаем позицию Азербайджана, отмечаем некоторые преимущества совместной деятельности. В то же время мы доводим до внимания участников мероприятия факт оккупации агрессивной Арменией части азербайджанских земель и тяжелые последствия политики этнической чистки, осуществляемой против нашего народа. В целом, на саммите мы довели до внимания всех представленных делегаций основные направления равноправных и взаимовыгодных отношений Азербайджана со всеми государствами, провели с ними продуктивные обсуждения", - отметил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам.