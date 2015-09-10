​Албанский министр: Проект TAP имеет большое значение для Европы

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) имеет большое значение для Европы. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и промышленности Албании Дамиан Гикнури во время встречи с министром иностранных дел Швейцарии в Тиране.

По словам министра, проект строительства газопровода TAP важен и для Швейцарии: "Сегодня мы провели обсуждения с Дитмиром Бушати по вопросам промышленности и энергетики. В частности, был затронут проект TAP, в реализации которого заинтересована и Швейцария".

Отметим, что Швейцария оказала помощь Албании в размере 88 млн. швейцарских франков (примерно 90 млн. долларов) на развитие энергетического и промышленного сектора в 2014-2017 годах.