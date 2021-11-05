Аль-Тувейджри: Необходимо как можно скорее перейти на  возобновляемые источники энергии

Необходимо как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии.
Как сообщает Report, об этом заявил бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, выступая на панельном заседании "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальной потребности в энергии: как можно совместить и то, и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.
По его словам, производство электроэнергии и климатические изменения тесно связаны между собой: использование автомобилей, работа миллионов заводов наносят значительный вред экологии.
"Мы должны перейти на возобновляемые источники и сделать это как можно скорее. Сегодня многие страны уже реализуют переход на возобновляемые источники энергии, используя энергию ветра, солнца и др."