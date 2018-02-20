Аль-Мазруи: ОПЕК+ подготовит проект соглашения о сотрудничестве после 2018 года

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ ОПЕК+ в этом году подготовит проект соглашения о сотрудничестве после 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики ОАЭ, председатель конференции ОПЕК Сухейль аль-Мазруи на IP Week (Международная нефтяная неделя), организованной британским Институтом энергетики.

"Проект устава нашего совместного сотрудничества находится в стадии формирования. Мы надеемся, что мы сможем обсудить это с министрами и, надеюсь, прийти к соглашению в этом году. Если мы добьемся этого, это усилит ОПЕК", - сказал он.

"В этом году мы продолжаем это сотрудничество, чтобы сохранить сбалансированность рынка. Россия - критически важный член этой группы. Уровень понимания, сотрудничества, взаимного интереса и взаимных достижений, который внес вклад в балансирование рынка и всей мировой энергии, позволяет надеяться, что мы разработаем что-то, что будет принято всеми", - сказал министр.

"Нам нужно более 10 трлн долларов инвестиций, чтобы обеспечить достаточный запас энергоносителей до 2040 года. Для того, чтобы достичь этой цели, мы должны начать действовать сегодня", - добавил аль-Мазруи.

Глава BP Роберт Дадли заявил на конференции, что доля потребления нефти будет продолжать оставаться очень существенной к 2040 году. "Если нынешняя тенденция продолжится, то к 2040 году мы рассчитываем, что объем использования неископаемого топлива должен вырасти до одной четвертой от мирового энергетического баланса. Другие три четверти поставок будут приходиться на нефть, газ и уголь. В случае более быстрого перехода, в соответствии с Парижским соглашением по климату, нефть и газ вместе будут отвечать за 40% энергетического баланса к 2040 году. Мир не находится на пути к возобновляемым источникам энергии, но на пути к сокращению выбросов", - отметил Дадли.