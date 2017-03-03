Активы Petkim увеличились на 15%

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В 2016 году общие активы Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), составили 6,269 млрд лир.

Как передает Report со ссылкой на отчет холдинга, это на 14,8% больше итогового показателя за 2015 год.

В прошлом году прибыль компании до уплаты налогов составила 781,883 млн лир (годовой прирост – 36%). Годом ранее этот показатель составил 573,827 млн лир. Чистая прибыль Petkim в 2016 году выросла в годовом исчислении на 14% и составила 731,687 млн лир.