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    Активы Petkim увеличились на 15%

    Чистая прибыль Petkim увеличилась на 14%

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В 2016 году общие активы Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), составили 6,269 млрд лир.

    Как передает Report со ссылкой на отчет холдинга, это на 14,8% больше итогового показателя за 2015 год.

    В прошлом году прибыль компании до уплаты налогов составила 781,883 млн лир (годовой прирост – 36%). Годом ранее этот показатель составил 573,827 млн лир. Чистая прибыль Petkim в 2016 году выросла в годовом исчислении на 14% и составила 731,687 млн лир. 

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