​Акционер АЧГ и BTC обнародовал доходы

Chevron - вторая после Exxon крупная нефтегазовая компания США, в январе-марте этого года за каждую акцию заработала 1,39 доллара.

Как сообщает Report со ссылкой на квартальный отчет компании, в прогнозах данный показатель указывался в размере 1,30 доллара.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доход прибыль Chevron сократилась из-за низких цен на нефть и снижения уровня добычи.

В первом квартале этого года доходы Chevron снизившись на 27%, составили 2,65 млрд. долларов. По итогам, объем производства нефти и природного газа вырос на 7%, что позволяет утверждать, что во втором квартале ожидается доведение показателя до 3 млн. баррелей в сутки.

Upstream бизнес компании вырос на 100 млн. долларов в США, прибыль от международной нефтегазовой добычи снизился на 12% и упал до 2,38 млрд. долларов. Прибыль по операциям Downstream по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 65% до 252 млн. долларов.

В структуре квартальных расходов Chevron зафиксированы большие колебания - на уровне 64%, таким образом, расходы достигли 726 млн. долларов. Кроме того, общие поступления составили 35,19 млрд. долларов, что по сравнению с прошлым годом меньше на 5%. Аналитики же прогнозировали этот показатель в 38,43 млрд. долларов.

Компания выплатила акционерам 1,19 доллара за каждую акцию, что означает прирост на 7%.

Напомним, что Chevron участвует в таких проектах, как разработка месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). В АЧГ доля компании составляет 9,57%, в BTC – 8,9%.