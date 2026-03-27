Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    AGS CO продолжит обслуживание газопроводной системы TAP на территории Албании

    • 27 марта, 2026
    • 11:21
    Албанская сервисная компания по обслуживанию газовой инфраструктуры (AGS CO) и консорциум Трансадриатического газопровода (TAP AG) договорились о пролонгации контракта на оказание услуг по техническому сопровождению газотранспортной сети.

    Как сообщает Report, об этом написал в социальных сетях министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи.

    "Данное соглашение служит убедительным подтверждением возрастающего значения Албании в сфере региональной энергетики, а также демонстрирует доверие, которое международные партнеры выражают накопленному опыту страны и принятым стандартам", - подчеркнул министр.

    Одновременно с этим TAP AG ведет активное взаимодействие с албанским правительством и компанией Albgaz по вопросу создания точки входа/выхода в городе Фьер.

    В рамках данного проекта 6 июля 2021 года TAP AG, профильное министерство и Albgaz заключили Соглашение о сотрудничестве и передаче инфраструктурных объектов. По условиям этого документа, имущественные права на объект перейдут албанскому государству по завершении строительных работ. Согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному между TAP AG и правительством Албании в целях содействия формированию национального газового рынка, консорциум оформил контракт с AGS CO на оказание качественных сервисных услуг по техническому сопровождению трубопроводной системы TAP и ее объектов на албанской территории.

    AGS CO представляет собой совместное предприятие, в котором государственному оператору Albgaz принадлежит 75% уставного капитала, а итальянской компании Snam S.p.A. - 25%. Первоначальный договор между TAP и AGS CO был заключен 28 декабря 2018 года.

    Трансадриатический трубопровод (TAP) Министерство инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи Албанская сервисная компания AGS CO
    Ты - Король

    Последние новости

