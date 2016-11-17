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    Агентство: Основным препятствием для развития альтернативной энергетики являются высокие процентные ставки по кредитам

    Об этом заявил представитель агентства Рауф Гурбанов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Доля альтернативной энергетики в Азербайджане составляет 1232 мегаватта или 16% всего энергобаланса страны. Как сообщает Report, об этом заявил представитель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Рауф Гурбанов на мероприятии Infrastructure, Power&Renewable Energy Investment Conference.

    По его словам, этот объем планируется довести до 20%: "Азербайджан обладает огромным потенциалом альтернативной энергетики. Совокупный потенциал страны равен 25 300 мегаватт, из которого можно получить электроэнергию в объеме 62,8 млрд киловатт/час".

    Представитель агентства указал на причину, мешающую развитию этой отрасли: "Основным препятствием является выдача кредитов под высокие проценты".

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