    Афган Исаев: SOCAR проводит экологические аудиты

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 18:42
    Афган Исаев: SOCAR проводит экологические аудиты

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проводит экологические аудиты на основе применяемой системы EMS (Environmental Management System - ISO 14001).

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев во второй день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    "В последнее время много экологических аудиторов (environmental auditors) было обучено по этой программе, сейчас работают во всех структурах SOCAR, проверяют экологическое соответствие и составляют отчеты. Этот процесс идет довольно успешно, мы этим гордимся.

    Кроме того, мы работаем с несколькими международными финансовыми институтами. Надеемся, что в первом квартале следующего года мы объявим о нашем новом проекте. Он призван бороться с "одним из плохих наследий", которое осталось со времен советского периода, когда 300 тысяч гектаров территории были загрязнены нефтяными отходами. Мы очищаем эти земли и строим на них новые поселения. А в некоторых районах будут построены новые станции возобновляемой энергии и поселения рядом с ними".

