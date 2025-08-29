    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Энергетика
    • 29 августа, 2025
    • 18:18
    Афган Исаев: SOCAR планирует локализовать часть производства оборудования для ветропарков

Энергетика

• 29 августа, 2025

• 18:18

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в будущем локализовать часть производства оборудований для ветропарков.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев в интервью Euronews.

    А. Исаев подчеркнул, что к 2035 году SOCAR станет национальной энергетической компанией.

    "И, как вы правильно заметили, не углеводородной компанией, а компанией со сбалансированным портфелем. Одной из основных проблем, с которой мы сталкиваемся при развитии возобновляемых источников энергии в Азербайджане, является ограниченная способность энергосети принимать энергию из переменных источников. И именно поэтому нам нужны дополнительные балансирующие мощности - например, парогазовые установки, решения для накопления энергии в батареях или их комбинация", - сказал вице-президент.

    По его словам, вторым вызовом является отсутствие доступа к открытому морю.

    "Некоторые виды оборудования, необходимые для ветропарков, например лопасти длиной 92-94 метра, доставить сюда крайне сложно. Конечно, мы надеемся, что в будущем нам удастся локализовать отдельные виды производства", - подчеркнул А. Исаев.

    Вице-президент SOCAR отметил, что часть инфраструктуры и оборудования датируется советскими временами.

    "Поэтому третьим вызовом является декарбонизация самих базовых видов деятельности. Нам требуются огромные инвестиции в модернизацию наших производственных процессов, а также крупные вложения в цифровизацию", - добавил Исаев.

