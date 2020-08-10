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ADNOC снижает отпускные цены вслед за Saudi Aramco

ADNOC снижает отпускные цены вслед за Saudi Aramco Ранее Саудовская Аравия впервые за четыре месяца снизила цены на основные сорта нефти для Азии и Европы на фоне ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+
Энергетика
10 августа 2020 г. 20:00

Нефтяная компания ADNOC, основная добывающая компания в ОАЭ, вслед за Saudi Aramco снизила отпускную цену на сентябрь для нефти сорта Murban - цена установлена с премией 0,85 доллара США (против 1,75 доллара США в августе) за баррель к эталонному сорту Dubai.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прайс-лист компании.

Цена нефти сорта Umm Lulu пятый месяц подряд установлена на уровне Murban. Нефть Das также пятый месяц будет продаваться с дисконтом к Murban в 0,35 доллара США за баррель. Цена Upper Zakum установлена с дисконтом в 0,2 доллара США за баррель к Murban (в августе продается с премией 0,2 доллара США).

Ранее Саудовская Аравия впервые за четыре месяца снизила цены на основные сорта нефти для Азии и Европы на фоне ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+, сообщал Bloomberg. Так, государственная нефтяная компания Saudi Aramco понизила официальные цены на сентябрьские поставки нефти в Азию, Средиземноморский регион и Северо-Западную Европу, оставив при этом без изменений цены для США.

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