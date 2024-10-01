ADNOC покупает германскую химкомпанию Covestro почти за 15 млрд евро

Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) подписала инвестиционное соглашение с германской химической компанией Covestro.

Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) подписала инвестиционное соглашение с германской химической компанией Covestro.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по условиям сделки ADNOС выкупит все акции химпроизводителя за 14,7 млрд евро.

Компания предложила выкупить акции Covestro по 62 евро каждую, что на 54% выше их рыночной стоимости на 19 июня 2023 года - за день до того, как появились первые слухи о возможной сделке.

Covestro - бывшее подразделение Bayer, которое было выделено в самостоятельную компанию в 2015 году. Окончательно Bayer вышел из акционерного капитала Covestro в 2018 году. Выручка химической компании по итогам прошлого года составила 14,4 млрд евро. При этом производитель второй год подряд остается убыточным: в 2023 году чистый убыток компании составил 198 млн, а в 2022 году - 272 млн евро.