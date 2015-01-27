Администрация США разрешила добычу нефти на Атлантическом шельфе

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Администрация США выразила готовность впервые разрешить американским компаниям добычу нефти и газа на континентальном шельфе в Атлантическом океане.

Как сообщило 27 января министерство внутренних дел США, ведающее природными ресурсами страны, план предусматривает промышленное бурение скважин вдоль побережья штатов Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что добыча углеводородов будет разрешена на расстоянии не менее 80 км от береговой линии, а продажа коммерческих лицензий частным компаниям будет происходить в 2017-2022 годах. Сделать этот шаг президент Барак Обама собирался еще несколько лет назад, но был вынужден отложить его из-за разлива нефти в Мексиканском заливе в результате аварии на платформе корпорации ВР в 2010 году. До сих пор американские компании вели на Атлантическом шельфе лишь сейсмическую разведку запасов нефти и газа, бурение скважин там пока запрещено.