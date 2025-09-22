ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спрос

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 18:39
    Ресурсный потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики значительно превышает внутренние потребности страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор компании ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    "Благодаря этому Азербайджан способен не только обеспечивать собственный спрос, но и выступать важным экспортером чистой энергии", - сказал С. Гювен.

    По его словам, возобновляемая энергетика является одним из ключевых направлений развития, и для ее эффективного использования необходимо объединение усилий всех заинтересованных сторон.

    "Внутренний спрос в Азербайджане не настолько велик, как его ресурсные возможности. Поэтому для запуска новых проектов в сфере "зеленой энергетики" важно развитие интерконнекторов с Европой - будь то через Черное море или через Зангезурский коридор через Турцию и Болгарию, а также другие страны. Это крайне важно не только для Азербайджана, но и для всего региона. Узбекистан, Казахстан и Азербайджан уже подписали соглашения в рамках COP, чтобы доставлять энергетический потенциал Центральной Азии на европейские рынки. Это стратегическая инициатива, которая должна быть реализована", - отметил С. Гювен.

    Он добавил, что успех в энергетике и других сферах инвестиций зависит от наличия видения, лидерства и приверженности поставленным целям.

    "Если нет лидерства и координации между государственными органами, проекты обречены на трудности. К счастью, в Азербайджане ситуация иная. Особенно в области возобновляемой энергетики руководство страны демонстрирует твердую приверженность на самом высоком уровне. Это значительно облегчает работу как для нас, так и для наших партнеров: нас всегда слушают, поддерживают, двери открыты. Благодаря этому проекты становятся реальными и успешными", - подчеркнул глава ACWA Power по Азербайджану и Турции.

