Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    ACWA Power примет участие в синергии проектов по экспорту "зеленой энергии" через Азербайджан в Европу

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 18:00
    ACWA Power примет участие в синергии проектов по экспорту зеленой энергии через Азербайджан в Европу

    Совместное предприятие "Зеленый энергетический коридор" (GECO, Black Sea Energy), созданное в рамках проекта по экспорту "зеленой энергии" по маршруту Каспий- Черное море-Европа, и ACWA Power в ближайшие месяцы разработают план совместного сотрудничества.

    Как сообщает Report, соответствующая договоренность была достигнута в ходе онлайн-встречи компаний.

    В рамках встречи также состоялся обмен мнениями и обсуждение возможных перспективных направлений сотрудничества. Аналогичные переговоры также были проведены в рамках проекта Транскаспийского кабеля "зеленой энергии" Центральная Азия-Азербайджан.

    Напомним, что меморандум о взаимопонимании о создании СП по проекту "зеленого коридора" Каспий-Черное море- Европа был подписан 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном.

    Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

    Энергокоридор "Центральная Азия-Азербайджан", создаваемый Азербайджаном в сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном, обладающими большим потенциалом в сфере солнечной энергии, в перспективе может быть связан с Каспийско-Черноморским коридором, создавая соединение больших регионов Центральной Азии с Европой через два моря. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан 4 апреля 2025 года при поддержке АБР и АБИИ договорились о запуске первого этапа инициативы "Каспийский зеленый энергетический коридор". Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке ТЭО проекта, предусматривающего интеграцию энергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

    ACWA Power Зеленый энергетический коридор план сотрудничества Black Sea Energy Транскаспийский кабель зеленой энергии Узбекистан Казахстан Европа
    "ACWA Power" Azərbaycan vasitəsilə Avropaya "yaşıl enerji"nin ixracı layihələrinin sinerjisində iştirak edəcək

    Последние новости

    18:33

    Зеленский заявил о продуктивности встречи с Трампом

    Другие страны
    18:25

    Макрон заявил о задержании в Средиземном море танкера из России

    Другие
    18:25

    Число жертв схода с рельсов двух поездов в Андалусии возросло до 45

    Другие страны
    18:19

    В Азербайджане отменяют требование о смене категории земель для аквакультурных хозяйств

    АПК
    18:18
    Фото

    АПБА выявило нарушения на предприятиях по производству воды

    Здоровье
    18:10
    Фото

    В Казахстане при взрыве в кафе-киоске пострадали четыре человека

    В регионе
    18:00

    ACWA Power примет участие в синергии проектов по экспорту "зеленой энергии" через Азербайджан в Европу

    Энергетика
    17:59
    Фото

    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

    Происшествия
    17:54

    В Испании произошел третий по счету ж/д инцидент, пострадали шесть человек

    Другие страны
    Лента новостей