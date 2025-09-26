ACWA Power назвала 5 направлений инноваций для ветропарков в Азербайджане и Центральной Азии

Совместная работа с энергетическими компаниями, гибкая работа сетей в Азербайджане и Узбекистане с поддержкой государства позволят снизить зависимость от традиционных источников.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по эксплуатации и техническому обслуживанию ветровых электростанций компании ACWA Power Раджкумар Гопалсами в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Умные ветряные турбины, и партнеры по достижению углеродной нейтральности, все эти вещи, потенциальные гибридные проекты, такие как ветер, солнце и накопители энергии на батареях, - все это факторы, которые стабилизируют производство электроэнергии, чтобы мы могли вырабатывать ее качественно. Но вместе с этим у нас есть и вызовы: суровые климатические условия, экстремальные погодные явления, такие как сильные морозы и пыльные бури в пустынях, неблагоприятные миграции в Азербайджане и Узбекистане", - сказал Р. Гопалсами

По его словам, для Азербайджана и Узбекистана необходимо разработать систему интеллектуального обнаружения и мониторинга.

"Также есть ограничения сетевой инфраструктуры и ее межсистемных соединений. Нам нужно выйти на уровень, при котором мы можем вырабатывать всю установленную мощность ветропарка - это будет нам помогать. Но для этого необходима государственная поддержка. Также важно балансировать возобновляемые источники с минимальным резервом на ископаемом топливе", - представитель компании.

По его словам, есть пять инноваций силами производителей оборудования (OEM), которые компания планирует внедрить в ветропарках Азербайджана и Центральной Азии.

"Изменения в проектировании YMS. Например, раньше были решетчатые башни, теперь -трубчатые, и скорость их монтажа гораздо выше, учитывая конкретные условия площадки. Также - более быстрые методы замены лопастей: в случае поломки нам больше не нужно ждать 90 дней, достаточно 45, благодаря использованию специальных кранов. Инжиниринг стоимости и оптимизация. Раньше проект фундамента был универсален, "один размер для всех". Теперь - нет: мы можем подбирать конструкцию в зависимости от несущей способности грунта. Это снижает затраты. Аналогично и в проектировании башен - их вес учитывает условия площадки и тип основания, что уменьшает зависимость от материалов. Добавленная стоимость в продуктах. Гибридные решения: ветер и накопитель. Когда есть ветер - вырабатываем, когда нет - используем энергию из батареи в часы пиковой или полупиковой нагрузки. Это большое преимущество. Предиктивные изменения с помощью аналитики данных. Раньше при поломках в сезон сильных ветров IPP несли огромные убытки. Сейчас есть предиктивный мониторинг: система предупреждает за 30 или даже 6 месяцев о возможных проблемах, что позволяет их избежать. Подключение к сети. Производители оборудования работают с энергетическими компаниями над интеграцией ветропарков: рассчитывают расстояние до подстанций, внедряют системы контроля реактивной мощности, "дружелюбные к сети" инверторы, что помогает стабилизировать выработку. Все это - часть будущих проектных решений в Азербайджане и Центральной Азии, которые OEM развивают уже сегодня", - заявил Р. Гопалсами

По его словам, особенно важно для надежности сети с интеграцией ветра: "умные" инверторы поддерживают стабильность напряжения и частоты.

"Например, при выработке ветра возникают большие колебания напряжения из-за реактивной мощности, и их нужно сглаживать с помощью современных технологий. Также - гибридная интеграция: выработка при наличии ветра, накопление и использование позже. И новые конструкции турбин с расширенными возможностями управления: раньше для достижения номинальной мощности 5 МВт требовалась скорость ветра 12 м/с, теперь же современные модели позволяют работать на максимальной эффективности уже при 6-7 м/с", - добавил директор.