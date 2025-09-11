Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    ACWA Power через 2 года завершит кадровую локализацию на ВЭС в Азербайджане

    Энергетика
    • 11 сентября, 2025
    • 15:54
    ACWA Power через 2 года завершит кадровую локализацию на ВЭС в Азербайджане

    Проект строительства ветряной электростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон", реализуемый саудовской компанией ACWA Power, через два года будет полностью управляться местным персоналом.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week.

    По его словам, на начальном этапе в проекте будет задействован только один иностранный специалист, который будет постепенно выводиться из проекта после передачи знаний.

    Гювен отметил, что ACWA Power придает особое значение использованию местной рабочей силы и передаче знаний в проектах в области водо- и ветроэнергетики в Азербайджане.

    Он добавил, что компания уже более 10 лет реализует политику локализации, и 99% операций в проектах, реализуемых в Азербайджане, в том числе в области ветроэнергетики, осуществляются местными сотрудниками.

    Отметим, что ветроэлектростанция "Хызы-Абшерон" расположена на территории районов Абшерон (участок 1) и Хызы (участок Хызы 3), в деревнях Чайлы и Ситалчай. Всего планируется установка 37 ветровых турбин: 12 - на участке в Абшероне и 25 - в Хызы.

    Как сообщалось, запуск поэтапного производства электроэнергии на станции запланирован на август 2025 года, а полноценный ввод в эксплуатацию - на четвертый квартал текущего года.

    После завершения строительства ветропарк сможет ежегодно производить до 907 млн ГВт/ч чистой электроэнергии, что достаточно для обеспечения более чем 300 тысяч домохозяйств в Азербайджане.

