"Абшероннефть" нарастил нефтедобычу до рекордного уровня

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Нефтегазодобывающее управление “Абшероннефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в сентябре этого года показало самый высокий уровень среднесуточного объема добычи – 1000 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в 2010 году среднесуточный объем добычи составил 474 тонны, в 2011-м - 552 тонны, в 2012-м - 555 тонн, в 2013-м - 664 тонны, в 2014-ом - 775 тонн, в 2015-ом - 886 тонн. Если в 2010 году годовой объем нефтедобычи составил 172 964 тонн, то за 8 месяцев этого года добыто 242 154 тонн нефти.

Отмечается, что нефтедобыча выросла на фоне обновления фонда скважин, ввода в эксплуатацию новых скважин: "Так, в 2011 году сдано в эксплуатацию 32, в 2012-ом – 34, в 2013-ом – 27, в 2014-ом – 30, в 2015-ом – 38, в январе-августе этого года – 15 скважин. Общий объем добычи с этих скважин составил 24 940 тонн нефти.

В результате технических и геологических мероприятий из скважин, сданных в эксплуатацию из фонда недействующих скважин, в 2012 году добыто 168554 тонн, в 2013-ом - 204756 тонн, в 2014-ом - 236044 тонн, в 2015-ом - 272696 тонн нефти".