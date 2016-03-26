​Абрамян: Решение вопроса о поставках иранского газа в Грузию через Армению в короткие сроки нереалистично

Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Вопрос о возможности транзита иранского газа через Армению будет решен до конца года.

Как передает Report, об этом сказал в пятницу журналистам премьер-министр Армении Овик Абрамян.

Армения и Иран проводят переговоры о транзитных поставках в Грузию иранского природного газа. Аналогичные переговоры проводит с Ираном и Азербайджан.

Как отметил премьер, каждая страна, рассматривая свои интересы, пытается продвинуть свое предложение, в том числе, Азербайджан.

"Однако и мы работаем в данном направлении, обсуждаем и думаю, что до конца года по данному вопросу уже будет все определено", - сказал Абрамян.

Он также отметил, что решение вопроса в более короткие сроки нереалистично.

В то же время премьер-министр сообщил, что запланирован его визит в Иран и встреча с иранским коллегой, а также проведение двустороннего межправительственного заседания, в рамках которого армянская сторона постарается обсудить этот вопрос.