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АБР за 25 лет инвестировал $1,7 млрд в энергетику Азербайджана   

АБР за 25 лет инвестировал $1,7 млрд в энергетику Азербайджана    11:05
Энергетика
2 сентября 2024 г. 11:56
АБР за 25 лет инвестировал $1,7 млрд в энергетику Азербайджана   

Азиатский банк развития (АБР) за 25 лет сотрудничества с Азербайджаном вложил $1,7 млрд в энергетический сектор страны.

Как сообщает Report, главный директор по энергетике АБР Приянта Виджаятунга обсудил с официальными лицами Азербайджана стратегические приоритеты страны по энергетическому переходу, включая "зеленые коридоры", инфраструктуру возобновляемой энергии и декарбонизацию.

П.Виджаятунга также отметил успешное завершение ряда совместных проектов, таких как строительство солнечной электростанции компанией "Masdar" и пилотный проект строительства плавучей солнечной станции на озере Беюкшор. Он подчеркнул, что АБР поддерживает план Азербайджана по увеличению доли возобновляемой энергии до 30% к 2030 году и активно готовится к COP29, который пройдет в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Son 25 ildə ADB Azərbaycanın enerji sektoruna 1,7 milyard ABŞ dolları sərmayə qoyub

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