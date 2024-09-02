АБР за 25 лет инвестировал $1,7 млрд в энергетику Азербайджана

11:05

Азиатский банк развития (АБР) за 25 лет сотрудничества с Азербайджаном вложил $1,7 млрд в энергетический сектор страны.

Как сообщает Report, главный директор по энергетике АБР Приянта Виджаятунга обсудил с официальными лицами Азербайджана стратегические приоритеты страны по энергетическому переходу, включая "зеленые коридоры", инфраструктуру возобновляемой энергии и декарбонизацию.

П.Виджаятунга также отметил успешное завершение ряда совместных проектов, таких как строительство солнечной электростанции компанией "Masdar" и пилотный проект строительства плавучей солнечной станции на озере Беюкшор. Он подчеркнул, что АБР поддерживает план Азербайджана по увеличению доли возобновляемой энергии до 30% к 2030 году и активно готовится к COP29, который пройдет в Баку.